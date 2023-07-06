Гражданину Грузии дали срок за пособничество в краже ценных книг из "Замка света"

По версии обвинения, мужчина в значительной степени содействовал преступлению. Мужчина свой тюремный срок уже отбыл.

Гражданин Грузии и еще одно лицо, в отношении которого заведено отдельное уголовное дело, решили похитить книги из LNB. 27 ноября 2021 года обвиняемый пришел в библиотеку, где ему оформили читательский билет. Чтобы получить подробную информацию о конкретных книгах, обвиняемый девять раз приходил в библиотеку и заказывал три книги, стоимость которых составляет соответственно 3 551 евро, 2 807 евро и 10 482 евро.

Обвиняемый, регулярно посещая библиотеку, осматривал, фотографировал и подробно исследовал выданные ему книги, зная, что другое лицо планирует уголовное преступление. Обвиняемый передавал полученные сведения о книгах своему сообщнику, тем самым оказывая содействие в совершении преступления.

Сообщник обвиняемого 6 апреля 2022 года пришел в библиотеку и, выдав себя за другое лицо, оформил читательский билет. Затем он заказал упомянутые книги, а 23 апреля снова пришел в библиотеку, снял с книг элементы безопасности, спрятал их под одеждой и вынес из библиотеки.