Гражданину Грузии дали срок за пособничество в краже ценных книг из "Замка света"

Рижский городской суд приговорил к тюремному заключению гражданина Грузии, который весной 2022 года помог украсть из Латвийской национальной библиотеки (LNB) три ценные книги, в том числе произведение Александра Пушкина, говорится в приговоре суда.
По версии обвинения, мужчина в значительной степени содействовал преступлению. Мужчина свой тюремный срок уже отбыл.
Гражданин Грузии и еще одно лицо, в отношении которого заведено отдельное уголовное дело, решили похитить книги из LNB. 27 ноября 2021 года обвиняемый пришел в библиотеку, где ему оформили читательский билет. Чтобы получить подробную информацию о конкретных книгах, обвиняемый девять раз приходил в библиотеку и заказывал три книги, стоимость которых составляет соответственно 3 551 евро, 2 807 евро и 10 482 евро.
Обвиняемый, регулярно посещая библиотеку, осматривал, фотографировал и подробно исследовал выданные ему книги, зная, что другое лицо планирует уголовное преступление. Обвиняемый передавал полученные сведения о книгах своему сообщнику, тем самым оказывая содействие в совершении преступления.
Сообщник обвиняемого 6 апреля 2022 года пришел в библиотеку и, выдав себя за другое лицо, оформил читательский билет. Затем он заказал упомянутые книги, а 23 апреля снова пришел в библиотеку, снял с книг элементы безопасности, спрятал их под одеждой и вынес из библиотеки.
По соглашению с прокурором пособник преступления приговорен к шести месяцам лишения свободы. По закону в срок наказания ему засчитывается время, уже проведенное под арестом. Обвиняемый был задержан 11 ноября 2022 года.
Суд постановил конфисковать и перечислить в государственный бюджет арестованные средства обвиняемого - 2890 евро. Также суд постановил взыскать с него компенсацию ущерба в размере 16 840 евро.
Полиция обнаружила у обвиняемого целый ряд документов, например, у него был варшавский читательский билет, словацкое удостоверение личности, латвийское удостоверение личности, читательский билет Мюнхенской библиотеки, читательский билет Литовской национальной библиотеки, карточка Национальной библиотеки Франции, карточка Национальной библиотеки Украины, грузинское удостоверение личности, свидетельство Союза писателей Грузии и грузинский паспорт.
Из LNB были украдены книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга Алексея Крученых "Возропщем" 1913 года издания и книга Крученых "Победа за солнцем".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!