Министр: в обществе растет поддержка ратификации Стамбульской конвенции

Политик напомнила о Екабпилсской трагедии, пролившей свет на неспособность системы обеспечить выполнение предписанных судом мер безопасности. "К сожалению, мы остаемся в числе шести стран, которые еще не ратифицировали конвенцию, но в настоящее время правительство Чехии также быстро продвигается в этом направлении. Мы хотим ратифицировать Стамбульскую конвенцию с прилагаемой декларацией о соответствии Конституционным ценностям", - сказала министр.

По словам Силини, каждая третья женщина в Латвии страдала от физического или сексуального насилия, поэтому каждый шаг для уменьшения насилия в отношении женщин и семейного насилия крайне необходим.

О растущей поддержке обществом ратификации конвенции свидетельствует исследование Berg Research. В опросе, проведенном в мае этого года, за ратификацию конвенции высказались 71% респондентов, а в июне - 73% граждан Латвии.

Как указывает руководитель Berg Research, социолог Илзе Розенберга, анализ данных показывает, что ратификацию конвенции поддерживает большинство сторонников политических партий, представленных в Сейме. Поддержка колеблется от 51% до 91% в электорате разных партий. Конвенцию поддерживают 78% женщин и 69% мужчин.

Предложение ратифицировать Стамбульскую конвенцию имеет наибольшую поддержку в возрастной группе от 18 до 34 лет - 83%, более скептически относятся к этому предложению люди старше 75 лет, но и в этой группе респондентов поддержка достигает 51%.