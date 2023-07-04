Минблаг внес на утверждение Стамбульскую конвенцию, но с оговорками

Как отмечает Минблаг, Стамбульская конвенция требует от ратифицировавших ее государств разработать согласованную политику по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также осуществлять межведомственное сотрудничество государственных органов с неправительственными организациями, гражданским обществом и СМИ.

Стамбульская конвенция была принята Советом Европы в 2011 году и вступила в силу в 2014 году. Европейский союз подписал ее в июне 2017 года, но до сих пор полностью не ратифицировал, поскольку ее не ратифицировали несколько государств, в том числе Латвия.

Латвия подписала конвенцию 18 мая 2016 года, но в течение семи лет не смогла ее ратифицировать из-за отсутствия поддержки большинства в парламенте. Выступающие против ратификации Стамбульской конвенции политики чаще всего приводят аргумент о содержащемся в ней понятии "социального гендера", которое для них идеологически неприемлемо.

В нынешней правящей коалиции, в которое входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", только "Новое Единство" выступает за ратификацию конвенции, а остальные партии против.

В рамках переговоров о расширении коалиции и важнейших вопросах обсуждалась и ратификация конвенции, и "Новое Единство" договорилось с оппозиционными Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" о поддержке ратификации, но с оговорками, как это сделали многие другие европейские страны.

Министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что все три партии настроены продолжить движение к ратификации конвенции, добавив к ней декларацию. Поскольку в конвенции "ничего не сказано о "гендерах" - их там видят только те, кто хочет видеть, мы просто разъясним, что никоим образом не нарушаем принципы, заложенные в Конституции", - подчеркнула министр.

Политики СЗК заявили, что готовы поддержать ратификацию Стамбульской конвенции только при условии добавления такой декларации, а "Прогрессивные" считают, что Латвия должна ратифицировать конвенцию без оговорок.

"Объединенный список" и Нацобъединение не участвовали в переговорах по этому вопросу и занимают негативную позицию по отношению к конвенции, однако у "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" в парламенте 52 голоса, которых достаточно для ратификации Конвенции.