Минблаг внес на утверждение Стамбульскую конвенцию, но с оговорками

Министерство благосостояния передало на согласование и утверждение в Латвии Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием - так называемую Стамбульскую конвенцию.
Согласно представленному министерством законопроекту,
конвенцию в Латвии планируется утвердить с оговоркой о том, что при ее выполнении будут применяться "закрепленные в Конституции ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей".
Также предлагается добавить к конвенции заявление из двух предложений. Первое гласит, что "Латвия считает, что цель конвенции состоит в защите женщин от всех форм насилия, а также в предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье, в наказании виновных и искоренении насилия". Во втором предложении повторяется уже указанное в статье 2-й закона об утверждении конвенции о том, что Латвия "будет применять конвенцию в рамках закрепленных в Конституции ценностей, принципов и норм, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей".
Статья 110-я Конституции в настоящее время гласит, что "государство защищает и поддерживает брак - союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей". Такая редакция этой статьи в свое время стала результатом попыток ряда политиков не допустить юридического признания однополых пар в стране.
Как отмечает Минблаг, Стамбульская конвенция требует от ратифицировавших ее государств разработать согласованную политику по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также осуществлять межведомственное сотрудничество государственных органов с неправительственными организациями, гражданским обществом и СМИ.
Стамбульская конвенция была принята Советом Европы в 2011 году и вступила в силу в 2014 году. Европейский союз подписал ее в июне 2017 года, но до сих пор полностью не ратифицировал, поскольку ее не ратифицировали несколько государств, в том числе Латвия.
Латвия подписала конвенцию 18 мая 2016 года, но в течение семи лет не смогла ее ратифицировать из-за отсутствия поддержки большинства в парламенте. Выступающие против ратификации Стамбульской конвенции политики чаще всего приводят аргумент о содержащемся в ней понятии "социального гендера", которое для них идеологически неприемлемо.
В нынешней правящей коалиции, в которое входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", только "Новое Единство" выступает за ратификацию конвенции, а остальные партии против.
В рамках переговоров о расширении коалиции и важнейших вопросах обсуждалась и ратификация конвенции, и "Новое Единство" договорилось с оппозиционными Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" о поддержке ратификации, но с оговорками, как это сделали многие другие европейские страны.
Министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что все три партии настроены продолжить движение к ратификации конвенции, добавив к ней декларацию. Поскольку в конвенции "ничего не сказано о "гендерах" - их там видят только те, кто хочет видеть, мы просто разъясним, что никоим образом не нарушаем принципы, заложенные в Конституции", - подчеркнула министр.
Политики СЗК заявили, что готовы поддержать ратификацию Стамбульской конвенции только при условии добавления такой декларации, а "Прогрессивные" считают, что Латвия должна ратифицировать конвенцию без оговорок.
"Объединенный список" и Нацобъединение не участвовали в переговорах по этому вопросу и занимают негативную позицию по отношению к конвенции, однако у "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" в парламенте 52 голоса, которых достаточно для ратификации Конвенции.
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