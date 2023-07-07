Подоляк: Россия накануне большой гражданской войны

Конец "меркелизации" политики в отношении Украины

Советник офиса президента оптимистично смотрит на грядущий саммит НАТО в Вильнюсе. По его словам, он понимает, что Украина не станет членом альянса, пока идет война, но рассчитывает услышать на саммите "фундаментально правильное решение" о том, что Украина войдет в НАТО по упрощенной схеме, подобно Финляндии. Это решение, по его словам, лишь юридически закрепит фактическое положение вещей - Украина уже воюет по натовским стандартам. Подоляк выразил надежду, что с "меркелизацией" политики в отношении Украины покончено - так он назвал ситуацию, когда "дверь в НАТО вроде открыта, но на самом деле существует стеклянная перегородка, которая не дает зайти внутрь".