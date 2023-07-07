"Давно пора!": какую цель поставил боксер Зутис в свой 33-й день рождения?

Как сообщатся в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra), Зутис не скрывает, что это будет его третья попытка получить образование, а прошлые начинания были сорваны математикой. Именно этого предмета он будет избегать при выборе своей учебной программы.

"Я буду поступать в университет. Я хочу получить высшее образование, и время, наконец, пришло. Я очень надеюсь, что с третьего раза все выйдет", - говорит Зутис.

Как оказалось, Зутис изучал как туризм, так и бизнес.

Сейчас прозвучало желание Зутиса выучиться на физиотерапевта.

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