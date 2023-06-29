Для RUS TVNET ⟩ "Жизнь не останавливается": Чем Зутис займется теперь?

В беседе с RUS TVNET латвийский боксер Кристап Зутис подтвердил, что решение о прекращении карьеры не было чем-то неожиданным. Оно было принято уже какое-то время назад.
"Во-первых, наверное, нет у меня сейчас такого уровня, чтобы я мог боксировать на выезде, как доказывают эти бои. Мама тоже не хочет, чтобы я профессионально боксировал.
Я понял, что пора оставиться. Я уже думал об этом раньше. Мол, если я не выиграю этот бой, то перестану что-то делать в профессиональном боксе", - объяснил Кристап Зутис.
Говоря о съемках в телешоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), Зутис отмечает, что их с Элиной сезон был фантастическим. Но больше нечего показывать, поэтому они пока взяли паузу. Пара продолжает сниматься в различных проектах. "Потому что такая работа", - указал он.
К примеру, недавно Элина и Кристап снялись вместе в сериале.
О будущем Зутис говорит так: "Поживем - увидим. У Элины сейчас есть проект, в котором она полностью занята. Первое, что я сейчас буду делать - это отправлюсь на фестиваль вина в Сабиле, где буду торговать своим пивом".
Он также планирует искать работу. Заняться персональными тренировками. Сейчас у него появилось свободное время, а значит он может заняться поиском молодых боксеров, которых можно было бы начать тренировать и готовить к поединкам:
"Продолжим тренироваться. Я буду сам тренироваться и вести тренировки. Жизнь не останавливается. Просто профессиональный бокс остановился".
Напомним, 33-летний латвийский шоумен и боксер Кристап Зутис 24 июня провел свой последний бой в профессиональном боксе, потерпев поражение нокаутом в четвертом раунде.
В его профессиональной карьере в целом семь побед, четыре поражения и две ничьи, согласно данным Box Rec. Зутис также выступал в смешанных единоборствах (ММА) и кикбоксинге.
"Это был мой последний бой в профессиональном боксе. Я люблю свою маму Иниту, она мне сказала, что нужно успокоиться", - написал он в соцсетях. В своем Twitter спортсмен также написал: "Бокс закончился, в "Знаменитости. Без фильтра" мы больше не будем участвовать, нужно, наверно, искать работу".
15 июня стало известно, что Зутис принял важное решение и сделал предложение своей возлюбленной Элине Пакалне.
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