Для RUS TVNET ⟩ "Жизнь не останавливается": Чем Зутис займется теперь?

"Во-первых, наверное, нет у меня сейчас такого уровня, чтобы я мог боксировать на выезде, как доказывают эти бои. Мама тоже не хочет, чтобы я профессионально боксировал.

Я понял, что пора оставиться. Я уже думал об этом раньше. Мол, если я не выиграю этот бой, то перестану что-то делать в профессиональном боксе", - объяснил Кристап Зутис.

Говоря о съемках в телешоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), Зутис отмечает, что их с Элиной сезон был фантастическим. Но больше нечего показывать, поэтому они пока взяли паузу. Пара продолжает сниматься в различных проектах. "Потому что такая работа", - указал он.

К примеру, недавно Элина и Кристап снялись вместе в сериале.

О будущем Зутис говорит так: "Поживем - увидим. У Элины сейчас есть проект, в котором она полностью занята. Первое, что я сейчас буду делать - это отправлюсь на фестиваль вина в Сабиле, где буду торговать своим пивом".