Как морская соль может помочь улучшить здоровье?

Что касается использования соли в питании, то понятно, что взрослому человеку не рекомендуется употреблять более 5 г соли в день, чтобы не навредить почкам и не поднять артериальное давление. Однако, если началась рвота или понос, если жарко и человек чрезмерно потеет, или даже если произошло перегревание, также и при насморке или кашле, соленая вода становится одним из помощников, позволяющих восстановить нормальное ощущение благополучия.
Иванда Крастиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, в каких ситуациях рекомендуется использовать соленую воду перорально, наружно, в виде компрессов, ванн и ингаляций.
Вариант 1 - пейте соленую воду, если случилось отравление
И тогда, когда на улице жарко и человек сильно потеет, так и в ситуации, когда из-за отравления начался понос или рвота, это может означать, что организм потерял не только много жидкости, но и необходимые соли. При отравлении рекомендуется первые 12-24 часа воздерживаться от приема пищи, но следует принимать достаточное количество жидкости, пить негазированную минеральную воду, крепкий черный чай, иногда также рекомендуется слабосоленую воду, который готовится путем растворения половины чайной ложки соли в одном литре воды.
"Это поможет организму быстрее восстановить баланс потерянной воды и солей. Если симптомы отравления сопровождаются болями в животе, может помочь чай из коры дуба, также можно принять несколько таблеток активированного угля, который будет действовать как абсорбент, притягивать и выводить из пищеварительного тракта все токсические вещества", - советует фармацевт Иванда Крастиня.
Вариант 2 - для дезинфекции ран
Те, кому довелось купаться в море с небольшой раной на ноге или руке, знают, что поврежденная кожа при соприкосновении с соленой водой становится чувствительной, ощущается жжение, боль и пощипывание. Это происходит потому, что соленая вода также действует как дезинфицирующее средство.
Раны, волдыри, ссадины можно промывать изотоническим раствором соли. "Такой солевой раствор с концентрацией солей 0,9 % называют еще физиологическим раствором хлорида натрия, потому что натрий и хлор также присутствуют в плазме крови, тканевой жидкости, слюне, желчи. Такой солевой раствор оказывает очищающее действие, помогает отшелушить отмерший роговой слой с верхнего слоя кожи, но при наличии инфекционного поражения кожи или гиперемии рекомендуется также использовать солевые компрессы, которые не только дезинфицируют, а благодаря осмотическому эффекту уменьшают отек, уничтожают бактерии и способствуют заживлению ран", - говорит фармацевт Иванда Крастиня. Для ухода за инфицированными, плохо заживающими ранами можно использовать гипертонический солевой раствор - тот, в котором концентрация солей выше, а именно 2%, 3%, 5%, иногда даже 20%.
"Более концентрированный солевой раствор способен вытягивать микробы из раны, улучшать кровообращение и способствовать более быстрому заживлению раны", - добавляет фармацевт.
Как накладывать солевой раствор для очистки раны?
Смочите марлевую салфетку в солевом растворе и приложите к ране, стараясь не задеть края раны. Подержите какое-то время, позвольте соленой воде оказать очищающее действие, а затем снимите повязку. Если рана розовая, чистая, может начаться процесс заживления.
Вариант 3 - солевые ванночки для расслабления и усталости ног
Хотя соляные ванны рекомендуются и в целом здоровым людям в целях релаксации, тем, кто страдает псориазом, нейродермитом или аллергическими кожными заболеваниями, такие ванны могут быть частью терапии и способствовать улучшению состояния кожи.
"Минералы в составе соли проникают в подкожную клетчатку, улучшая метаболизм клеток кожи, восстанавливая энергию и функции клеток. Если у вас экзема или сухая кожа, ванны из соленой воды улучшают подкожное кровообращение, способствуют клеточному метаболизму, помогают избавиться от токсичных конечных продуктов метаболизма, очищают кожу, делая ее более гладкой и упругой", – рассказывает фармацевт Иванда Крастиня, добавляя, что ванны с морской соленой водой также рекомендуются людям с различными воспалительными проблемами кожи, чтобы способствовать более быстрому процессу заживления.
Легкий компресс с соленой водой также может помочь улучшить состояние кожи подросткам, у которых чаще появляются прыщи, а в случаях, когда ноги перенесли большие физические нагрузки, походы или тренировки, солевая ванна поможет снизить напряжение мышц и ног. припухлость. "Минералы в соли также расслабляют мышцы, снимают боль и улучшают клеточный метаболизм. Однако следует помнить, что тем, у кого варикозное расширение вен, не следует увлекаться прогреванием ног или купанием в соленой воде", - предупреждает фармацевт Иванда Крастиня.
Как приготовить соляную ванну? Ванна наполняется водой температурой от 35 до 37 градусов, и в ней растворяется 1-2 килограмма морской соли, но если вы хотите добиться лечебного эффекта, вам понадобится даже 4-5 кг соли. В начале рекомендуется наслаждаться ванной в течение 10 минут, но с каждым последующим использованием время может быть увеличено до 15-20 минут. Ванны рекомендуются курсом 8-10 раз, но не чаще 1 раза в 2-3 дня. Погружаться в ванну с соленой водой рекомендуется до области сердца, но не глубже. В свою очередь страдающим почечными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также острым воспалением суставов или нейродермитом, наслаждаться такими ваннами без консультации с врачом не рекомендуется.
Вариант 4 - также и для лечебных ингаляций верхних дыхательных путей
Морская соль не только богата различными минералами – натрием, калием, железом, фосфором, магнием, цинком, селеном, бромом, кальцием и фтором, но и обладает антисептическими свойствами, полезными для лечения инфекций верхних дыхательных путей.
"Морская соль в виде аэрозолей действует как гигиеническое средство, механически промывая верхние дыхательные пути, освобождая их от вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Она также обладает антисептическим действием в отношении возбудителей болезней, поэтому, если болит горло, можно прополоскать его слабым раствором соленой воды – нельзя надеяться, что соленая вода сможет излечить боль в горле, но предотвратит размножение бактерий, микроорганизмов, стафилококков или стрептококков в ротовой полости, которое может вызвать ангину", - говорит фармацевт Иванда Крастиня.
В аптеке можно приобрести аэрозоли разной концентрации раствора морской воды - слабая, изотоническая соленая вода используется для полоскания и очистки слизистой оболочки носа, а более концентрированный солевой раствор способствует уменьшению отека слизистой носа и облегчает дыхание во время насморка.
Соленую воду можно использовать и в виде ингаляций для увлажнения слизистых оболочек, уменьшения отечности, дезинфекции дыхательных путей, очищения слизистых оболочек от микроорганизмов. Иногда в целях профилактики тем, кто часто страдает заболеваниями органов дыхания, советуют посещать сеансы в специальных соляных комнатах, где человек вдыхает соленый ионизированный воздух, который выделяется как из специального прибора, так и из солевого налета на стенах соляных комнат.
"Это полезно для профилактики простуды, уменьшения симптомов кашля, укрепления иммунной системы, а также для расслабления нервной системы", – говорит фармацевт Иванда Крастиня.
Однако в любом случае, прежде чем использовать морскую соленую воду в лечебных целях, фармацевт рекомендует предварительно проконсультироваться с врачом, ведь соленая вода точно не может заменить терапию или лекарства, назначенные врачом!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!