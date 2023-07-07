Как морская соль может помочь улучшить здоровье?

Вариант 3 - солевые ванночки для расслабления и усталости ног

Хотя соляные ванны рекомендуются и в целом здоровым людям в целях релаксации, тем, кто страдает псориазом, нейродермитом или аллергическими кожными заболеваниями, такие ванны могут быть частью терапии и способствовать улучшению состояния кожи.

"Минералы в составе соли проникают в подкожную клетчатку, улучшая метаболизм клеток кожи, восстанавливая энергию и функции клеток. Если у вас экзема или сухая кожа, ванны из соленой воды улучшают подкожное кровообращение, способствуют клеточному метаболизму, помогают избавиться от токсичных конечных продуктов метаболизма, очищают кожу, делая ее более гладкой и упругой", – рассказывает фармацевт Иванда Крастиня, добавляя, что ванны с морской соленой водой также рекомендуются людям с различными воспалительными проблемами кожи, чтобы способствовать более быстрому процессу заживления.

Легкий компресс с соленой водой также может помочь улучшить состояние кожи подросткам, у которых чаще появляются прыщи, а в случаях, когда ноги перенесли большие физические нагрузки, походы или тренировки, солевая ванна поможет снизить напряжение мышц и ног. припухлость. "Минералы в соли также расслабляют мышцы, снимают боль и улучшают клеточный метаболизм. Однако следует помнить, что тем, у кого варикозное расширение вен, не следует увлекаться прогреванием ног или купанием в соленой воде", - предупреждает фармацевт Иванда Крастиня.