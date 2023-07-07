Латвийский шоумен Ренарс Зелтиньш дал сыну необычное имя

Ренарс Зелтиньш опубликовал трогательное фото с ручками и ножками новорожденного. Он пишет: "В зрелости лета. В щедрости земляничной поры. В благоденствии песен и танцев. В объятиях любви. Наша семья пополнилась наследником. Мы счастливы и благодарны!"

Счастливый отец также раскрыл имя новорожденного - Ноа.

Согласно базе личных имен, в Латвии такое имя дано 136 лицам.

Напомним, пара поженилась в июне 2017 года, а в ноябре того же года супруги стали родителями дочери Эммы.