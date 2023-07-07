Военные США обвинили пилотов РФ в небезопасном перехвате беспилотников в Сирии

Это уже второй подобный случай за последние сутки.

"Российские военные самолеты в четверг в 9:30 по местному времени при взаимодействии с американскими воздушными роботами MQ-9 вели себя опасно и непрофессионально", - говорится в заявлении генерал-лейтенанта ВВС США Алекса Гринкевича.

По словам Гринкевича, самолеты подошли на опасное расстояние от летающих роботов, что поставило под угрозу безопасность всех задействованных самолетов.

Днем ранее Гринкевич сообщил об аналогичном инциденте с участием российских боевых самолетов и американских беспилотников MQ-9.

В начале года США сообщили об инциденте, когда российский военный самолет зацепил винт американского летательного робота над Черным морем, что привело к его падению.