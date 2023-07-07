У России начались проблемы с погашением внешних долгов

В 2022 году из-за санкций Россия не смогла полностью погасить задолженность перед международными финансовыми организациями, другими странами, юридическими лицами и другими субъектами международного права.
В целом за прошлый год Россия погасила внешние долги на сумму 16,3 млрд рублей (163,2 млн евро), что составляет 68% от изначально запланированного плана, следует из данных Минфина России. Как сообщает РБК со ссылкой на эти данные, большая часть этой суммы относится к списанию 11 кредитов, выданных Международным банком реконструкции и развития (12 млрд руб., или 121 млн евро).
На 1 января 2023 года внешний долг России уменьшился на 17,9% и составил 91,19 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на пять кредитов, выданных Новым банком развития БРИКС.
Также Россия должна 18,3 млн долларов Европейскому инвестиционному банку, 1,8 млн - Европейскому банку реконструкции и развития. 98,4% долгов России - в долларах.
Именно поэтому аудиторы Минфина России подчеркивают наличие существенных проблем со списанием этих долгов - Россия не успела вовремя произвести платежи в Европейский инвестиционный банк и Северный инвестиционный банк с учетом введенных в отношении нее ограничений на операции с иностранной валютой.
В прошлом году вовремя также не был произведен платеж в Южную Корею, банк-корреспондент которой в июне отказался принять платеж. Сделать это удалось только в ноябре, используя спецсчет "Газпромбанка", который получил лицензию от южнокорейских властей.
Указывается, что задержка с осуществлением платежей связана с "геополитической обстановкой", а также с тем, что "деятельность ряда кредиторов в России приостановлена на неопределенный срок". Эксперты говорят, что это не будет означать критических проблем для России, но будет иметь негативные последствия.
Отмечается, что до 2022 года Россия несколько лет выстраивала международные отношения, что позволило ей привлечь средства различных фондов для реализации крупных проектов. Теперь России придется как-то замещать эти средства. Чаще всего это делается из Фонда национального благосостояния, но средства этого фонда не безграничны - в настоящее время денег в нем недостаточно для "латания" брешей в государственном бюджете.
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