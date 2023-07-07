У России начались проблемы с погашением внешних долгов

В целом за прошлый год Россия погасила внешние долги на сумму 16,3 млрд рублей (163,2 млн евро), что составляет 68% от изначально запланированного плана, следует из данных Минфина России. Как сообщает РБК со ссылкой на эти данные, большая часть этой суммы относится к списанию 11 кредитов, выданных Международным банком реконструкции и развития (12 млрд руб., или 121 млн евро).

На 1 января 2023 года внешний долг России уменьшился на 17,9% и составил 91,19 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на пять кредитов, выданных Новым банком развития БРИКС.

Также Россия должна 18,3 млн долларов Европейскому инвестиционному банку, 1,8 млн - Европейскому банку реконструкции и развития. 98,4% долгов России - в долларах.

Именно поэтому аудиторы Минфина России подчеркивают наличие существенных проблем со списанием этих долгов - Россия не успела вовремя произвести платежи в Европейский инвестиционный банк и Северный инвестиционный банк с учетом введенных в отношении нее ограничений на операции с иностранной валютой.