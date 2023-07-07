Взрыв на заводе по производству взрывчатки в РФ: погибли 6 человек

Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске. "Пострадали восемь человек, шестеро из них погибли", - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Также сообщается, что погибшие - работники цеха. РИА Новости пишет, что взрыв произошел "во время ремонтных работ, демонтажа оборудования". Telegram-канал Baza сообщает, что взорвалась труба, по которой в здание подавался азот.

"Промсинтез" - один из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. В компании работает 1300 человек, и она снабжает горнодобывающую, нефтегазовую промышленность, сообщается на сайте компании. Завод считается градообразующим предприятием города Чапаевск.

Несчастные случаи на российских заводах случаются относительно часто, что отчасти объясняется небрежным соблюдением правил техники безопасности. В прошлом месяце четыре человека погибли в результате взрыва на оружейном заводе в Тамбовской области.

С тех пор как Россия развязала полномасштабную войну в Украине, многие заводы в РФ работают на полную мощность.