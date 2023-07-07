Откуда на пляжах Юрмалы инфекция? Рассказывает врач

"Пробы воды лабораторно тестируем на косвенные показатели фекального загрязнения - это кишечная палочки и кишечные энтерококки, что является нормальной микрофлорой кишечника человека, теплокровных и птиц. Они поступают в водоем с любыми сточными водами, ливневыми, бытовой канализацией, приносят в водоем и сами отдыхающие, животные", - рассказал медик.

Специалист посоветовал не заходить в воду, чтобы просто "помочить ноги". Согласно правилам Кабинета министров, на пляжах должны быть вставлены информативные таблички с описанием ограничений на купание, рассказал Луценко.

Как сообщалось, в связи с высокими показателями микробиологического загрязнения Инспекция здравоохранения ввела запрет на купание и ограничения в ряде официальных мест для купания на море и внутренних водоемах.

Как сообщили агентству LETA в инспекции, микробиологические показатели качества воды превышают допустимую норму и не соответствуют гигиеническим требованиям на пляжах в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Пумпури, Меллужи, Асари и Каугури.