Вт, 11.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Давыдов на мотоцикле, Виторган в Юрмале, а Рива на пляже

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто из звезд был на Празднике песни и танца. 

Микс Галвановскис был на Празднике песни

София Стужук рассказывала о себе

Дуа Липа в умопомрачительном платье

Домашняя Ким Кардашьян в розовом

Летняя Светлана Лобода

Алина Келлер в образе Барби

Забавная Катрина Гупало

Стас Давыдов катался на мотоцикле

Maruv на прогулке

Рейнис Сейянс и Интарс Бусулис выступали

Божена Рынска гуляла с дочкой на море

Эммануил Виторган с дочками в Юрмале

Лева Би-2 выступал

Мечтательная Настя Каменских

Рената Литвинова в Balenciaga

Маркус Рива на пляже

Элина Глузунова среди цветов

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти