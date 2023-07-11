Давыдов на мотоцикле, Виторган в Юрмале, а Рива на пляже

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто из звезд был на Празднике песни и танца.
Микс Галвановскис был на Празднике песни
София Стужук рассказывала о себе
Дуа Липа в умопомрачительном платье
Домашняя Ким Кардашьян в розовом
Летняя Светлана Лобода
Алина Келлер в образе Барби
Забавная Катрина Гупало
Стас Давыдов катался на мотоцикле
Maruv на прогулке
Рейнис Сейянс и Интарс Бусулис выступали
Божена Рынска гуляла с дочкой на море
Эммануил Виторган с дочками в Юрмале
Лева Би-2 выступал
Мечтательная Настя Каменских
Рената Литвинова в Balenciaga
Маркус Рива на пляже
Элина Глузунова среди цветов
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