LIZDA: возможно, министру образования не предоставили важную информацию

Председатель LIZDA Инга Ванага заявила агентству LETA, что некоторые сотрудники Министерства образования и науки (МОН) могли "неверно предоставить информацию" или "не предоставили существенную информацию" министру. Ванага не назвала конкретных лиц, которым адресованы ее обвинения. Профсоюз педагогов информирует Чакшу об этой ситуации.

Профсоюз также намерен обсудить с министром заключение соглашения об "обеспечении мира в сфере образования и науки". Профсоюз заинтересован в лучшем социальном диалоге, сказала Ванага, продолжая настаивать на том, что удовлетворена лишь часть требований забастовки педагогов.

В случае, если Чакша не согласится с профсоюзом по важным вопросам, будет созвано заседание совета LIZDA для принятия решения о дальнейших действиях, однако повторных акций протеста летом не планируется, сказала Ванага.

Как сообщалось, и после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем у LIZDA и МОН остались разногласия относительно выполнения требований забастовки учителей.

Ванага упрекнула МОН в том, что в его расчетах имеются погрешности в размере 0,2-0,3 млн евро, а рассчитанное финансирование по некоторым направлениям образования отличается на целых 50% от того, что ранее приняло правительство.

Министр образования придерживается другого мнения и выразила сожаление, что вместо движения к качественному образованию происходят конфликты.