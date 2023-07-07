Участникам Праздника песни и танца выдана несъедобная колбаса. Компания дала комментарий

Как сообщили организаторы фестиваля, такое приглашение распространяется на основании "первых сигналов участников" и в соответствии с рекомендациями Продовольственно-ветеринарной службы. Судя по всему, причиной могло быть неправильное хранение продуктов.

"Рейд PVD по пакетам участников Праздника песни привел к тому, что волонтеры вынимают мясо/колбасу из 15 тысяч пакетов в Межапарке", - комментирует автор видео.

PVD reids @Dziesmu_svetki dalībnieku launaga pakās rezultējās šādās ainās - brīvprātīgie izņem gaļu/desu no 15 tūkstošiem paciņu Mežaparkā 🤯🙉 pic.twitter.com/hMC7k1iovT — Jānis Polis (@JanisPolis) July 7, 2023

Вареную колбасу Zaļā dakšiņa от Rēzeknes gaļas kombināta со сроком годности до 18 июля, организаторы фестиваля, получив сигналы и рекомендации, немедленно изъяли из нераспределенных обеденных пакетов. Однако участникам, которые получили свои пакеты заранее, предлагается не употреблять в пищу указанную колбасу.

По результатам процедуры госзакупок наполнение обеденных пакетов участников обеспечивает компания Sanitex.

Sanitex принесла извинения всем участникам за этот неприятный инцидент. Компания "делает все, чтобы раздача посылок в субботу и воскресенье прошла без задержки".

Представитель компании Sanitex заявил, что было обнаружено несоответствие качества конкретного товара. Вместе с работниками PVD было принято решение о немедленном изъятии колбасы из упаковок, а не розданные на тот момент пакеты были заменены на другие, в которых находился другой мясной продукт.

Организаторы в сотрудничестве с Sanitex ищут решения, чтобы сразу заменить колбасу другим продуктом.