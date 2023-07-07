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Фото и видео ⟩ Опыт, чувства и краски регионов! Смотрите фото масштабного танцевального спектакля на стадионе "Даугава"

rus.tvnet.lv
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Танцевальное представление Mūžīgais dzinējs
Танцевальное представление Mūžīgais dzinējs Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В пятницу, 7 июля, Праздник песни и танца продолжался в Риге на стадионе "Даугава", где прошло большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs. Люди начали собираться на стадионе с 21:00, отмечает TVNET. Насладитесь шоу на фото!

Краски регионов Латвии ярко засияли в танцевальном спектакле Mūžīgais dzinējs, который задуман как дань уважения жажде знаний и поиску вечного роста, изображая в танцах опыт, чувства и выводы латышских путешественников разных времен.

В репертуаре масштабного танцевального спектакля 33 танца, тринадцать из которых отмечены наградами, а семь танцев - из Золотого фонда латвийского эстрадного танца.

Художественные руководители и авторы концепции - Янис Эрглис и Янис Пурвиньш, автор концепции и текстов - Каспарс Берзиньш.

Галерея: Представление Mūžīgais dzinējs

Видео: Представление Mūžīgais dzinējs

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