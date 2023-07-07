Фото и видео ⟩ Опыт, чувства и краски регионов! Смотрите фото масштабного танцевального спектакля на стадионе "Даугава"

В пятницу, 7 июля, Праздник песни и танца продолжался в Риге на стадионе "Даугава", где прошло большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs. Люди начали собираться на стадионе с 21:00, отмечает TVNET. Насладитесь шоу на фото!