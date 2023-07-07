Боевые дельфины: что они умеют и способны ли защитить российские корабли в Крыму

«Объект был засекречен, но о нем было много разговоров», — говорит бывший военный.

Это была экспериментальная база, которая позже стала научно-исследовательским центром «Государственный океанариум», рассказывает о ее истории сайт «Новости Военно-морских сил».

Сначала дельфинов использовали только как модель для создания более скоростных кораблей, способных передвигаться без шума.

Однако Океанариум в те годы работал не только на науку, но и в интересах Военно-морского флота. Именно тогда несколько специально обученных дельфинов передали отряду, который боролся с диверсантами.

С 1975 года боевое подразделение морских млекопитающих охраняло Севастопольскую бухту, выходя на дежурство около Константиновской батареи (крепости на входе в бухту).

Дельфинов вооружили и научили убивать людей, то есть водолазов-диверсантов.

На тело животных крепили специальное копье, в которое под высоким давлением подавался воздух. Дельфинов тренировали приближаться к пловцам и ударять их этим копьем в грудь, объясняет Рыженко.

Эксперт объясняет, что это устройство ему показывали во время обучения в военно-морском училище в Севастополе в 1980-х годах.

Однако данных о том, что дельфинам удалось уничтожить хотя бы одну диверсионную группу, нет.

В центре тренировали и исследовали и других морских млекопитающих. Фото: Getty Images