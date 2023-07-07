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Видео ⟩ Как живут участники Праздника песни и танца в Риге?

rus.tvnet.lv
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Танцоры
Танцоры Фото: Jānis Škapars/TVNET

Тысячи хористов и танцоров собирались на Праздник песни и танца в Риге. Большинство коллективов, приехавших в столицу, обычно размещаются в школах. Одну из таких школ, где на нескольких этажах разместились танцевальные коллективы, посетила программа Bez Tabu.

Первые танцоры, которых встречает передача, уверенно отвечают, что самочувствие хорошее и размещение очень достойное.

Но танцовщица Анна не отрицает, что часто самой большой проблемой являются очереди в душ, иногда приходилось ждать по 40 минут или идти в душ ночью, когда нет конкуренции.

Кто-то из группы готовится к большому празднику, ведь одна из танцовщиц обручилась!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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