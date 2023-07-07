Видео ⟩ Как живут участники Праздника песни и танца в Риге?

Первые танцоры, которых встречает передача, уверенно отвечают, что самочувствие хорошее и размещение очень достойное.

Но танцовщица Анна не отрицает, что часто самой большой проблемой являются очереди в душ, иногда приходилось ждать по 40 минут или идти в душ ночью, когда нет конкуренции.

Кто-то из группы готовится к большому празднику, ведь одна из танцовщиц обручилась!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu