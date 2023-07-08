Как правильно на дороге объезжать лошадей?

Видели ли вы лошадь на дороге? А когда в последний раз ездили верхом? На самом деле лошади на дорогах встречаются довольно часто, и водителям необходимо знать, как безопасно проезжать мимо.

По словам специалистов, наездник не всегда может контролировать лошадь, поэтому другие участки дорожного движения должны соблюдать осторожность, приближаясь к массивному животному.

Лошадь нужно объезжать с большей дистанцией, чем велосипедиста. В свою очередь, если водитель транспорта замечает, что лошадь начинает вести себя беспокойно, лучше остановиться и подождать, пока ситуация не изменится.

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