Что распыляют на эстраде в Межапарке?

Не хватает контекста - сравниваются несравнимые вещи, высказывание противоречит тому, что говорилось или делалось ранее, или отсутствует соответствующая дополнительная информация.

Фото: скриншот Facebook

В 2021 года была закончена реконструкция Большой эстрады Межапарка.

На видео видна адиабатическая система сцены, которая распыляет водяной туман (воздух, в котором рассеяны капли воды) на трибуны. Подобные системы также используются, например, на террасах. Их цель - охладить нагретый воздух с помощью мельчайших капель воды или тумана.

Представитель организаторов Праздника песни и танца Инга Васильева в переписке с Re:Check пояснила, что вода для этих целей берется из подключения Rīgas ūdens. Вода фильтруется и очищается от накипи. Таким образом, для тревоги, что в ней могут содержаться вредные вещества, оснований нет. Васильева указывает, что вода безопасна и с микробиологической точки зрения: "Вода подается при давлении в 70 атмосфер, что не позволяет размножаться в ней бактериям, в том числе легионелле. За неделю до праздника в лаборатории Bior был проведен анализ воды как из водопровода, так и из точек распыления".

Нужно отметить, что до реконструкции на эстраде Межапарка были случаи, когда участники падали в обморок, например, на Молодежном школьном празднике песни и танца в 2015 году.

Вывод: Видимый на видео туман - это водяной туман, воздух, в котором рассеяны капли воды.