Что распыляют на эстраде в Межапарке?

Несколько известных распространителей теорий заговора и встревоженные пользователи Facebook поделились видео, на котором видно, как на репетициях Праздника песни и танца видно, как для охлаждения участников распыляют водяной туман. Несмотря на то, что авторы видео напрямую не сеют подозрения, в комментариях прозвучало мнение, что в нем содержатся вредные вещества, дезинфекционное средство, яд и даже Covid. Некоторые называют это новым порядком, другие - фильмом ужасов. Однако для опасений основания нет, так как ничего опасного на эстраде в Межапарке не распыляют. Этим видео поделились более 400 человек.
Не хватает контекста - сравниваются несравнимые вещи, высказывание противоречит тому, что говорилось или делалось ранее, или отсутствует соответствующая дополнительная информация.
В 2021 года была закончена реконструкция Большой эстрады Межапарка.
На видео видна адиабатическая система сцены, которая распыляет водяной туман (воздух, в котором рассеяны капли воды) на трибуны. Подобные системы также используются, например, на террасах. Их цель - охладить нагретый воздух с помощью мельчайших капель воды или тумана.
Представитель организаторов Праздника песни и танца Инга Васильева в переписке с Re:Check пояснила, что вода для этих целей берется из подключения Rīgas ūdens. Вода фильтруется и очищается от накипи. Таким образом, для тревоги, что в ней могут содержаться вредные вещества, оснований нет. Васильева указывает, что вода безопасна и с микробиологической точки зрения: "Вода подается при давлении в 70 атмосфер, что не позволяет размножаться в ней бактериям, в том числе легионелле. За неделю до праздника в лаборатории Bior был проведен анализ воды как из водопровода, так и из точек распыления".
Нужно отметить, что до реконструкции на эстраде Межапарка были случаи, когда участники падали в обморок, например, на Молодежном школьном празднике песни и танца в 2015 году.
Вывод: Видимый на видео туман - это водяной туман, воздух, в котором рассеяны капли воды.
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