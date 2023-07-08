ОЗХО объявила об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире

Последний химический боеприпас из заявленных запасов химического оружия США "был необратимо уничтожен в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) в пятницу, 7 июля 2023 года, на опытном заводе по уничтожению химических веществ Блю-Грасс в штате Кентукки", подчеркивается в документе. США были последней страной-участницей КЗХО, обладавшей запасами химического оружия.

"Завершение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", - отметил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес.

Объемы уничтоженного химоружия в мире

ОЗХО продолжит наблюдать за закрытием двух последних объектов по уничтожению химоружия в городе Пуэбло и в Блю-Грассе в США, включая утилизацию отходов, образующихся в результате процесса уничтожения, указано в заявлении организации.