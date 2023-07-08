Видео ⟩ Вместе быть и чувствовать! Закулисье танцевального представления Mūžīgais dzinējs

У зрителей прямой трансляции была возможность посмотреть на происходящее глазами танцоров и почувствовать их эмоции вместе с ведущими Марой Слеей и Ритварсом Томом Логинсом.

Прямую трансляцию из закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.

Видео: Взгляд на одну из репетиций представления