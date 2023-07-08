Видео ⟩ Вместе быть и чувствовать! Закулисье танцевального представления Mūžīgais dzinējs

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца приближается к кульминации. TVNET вместе с LMT Viedtelevīzija приглашает сегодня, 8 июля, с 21:30 в прямом эфире понаблюдать, что происходит за кулисами танцевального представления Mūžīgais dzinējs.
У зрителей прямой трансляции была возможность посмотреть на происходящее глазами танцоров и почувствовать их эмоции вместе с ведущими Марой Слеей и Ритварсом Томом Логинсом.
Прямую трансляцию из закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.
Видео: Взгляд на одну из репетиций представления
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