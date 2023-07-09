"Штраф за штрафом". На улице Малиенас в Риге установлены знаки, которые водители не замечают

Каждому из водителей, которые припарковали машину в неразрешенном месте, грозит штраф в 40 евро.

Оказывается, что знаки установлены там потому, что с 30 июня по 9 июля в Риге проходит Праздник песни и танца, в результате чего в местами в столице транспортным средствам запрещено останавливаться и стоять.

В частности, до утра 10 июля запрещено останавливаться и парковать автомобили от здания по улице Малиенас, 89, до улицы Юглас, так как рядом находится образовательное учреждение, в котором разместились участники праздника.

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