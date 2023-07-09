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"Штраф за штрафом". На улице Малиенас в Риге установлены знаки, которые водители не замечают

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Зрители призвали передачу Zebra приехать на улицу Малиенас в Риге и посмотреть, что там происходит - там установлены новые знаки, однако сделано это так, что при подъезде машины их вообще не видно.

Каждому из водителей, которые припарковали машину в неразрешенном месте, грозит штраф в 40 евро.

Оказывается, что знаки установлены там потому, что с 30 июня по 9 июля в Риге проходит Праздник песни и танца, в результате чего в местами в столице транспортным средствам запрещено останавливаться и стоять.

В частности, до утра 10 июля запрещено останавливаться и парковать автомобили от здания по улице Малиенас, 89, до улицы Юглас, так как рядом находится образовательное учреждение, в котором разместились участники праздника.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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