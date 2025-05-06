Вооруженное ограбление в Старой Риге: на какую сумму могли унести преступники?

С момента вооруженного ограбления в Старой Риге прошла уже неделя, однако полиции до сих пор не удалось задержать подозреваемых. Стражи порядка воздерживаются от более подробных комментариев, указывая, что расследование продолжается. Этот инцидент в очередной раз заставил заговорить о необходимости внедрения единой системы видеонаблюдения, которая позволила бы более эффективно отслеживать перемещения преступников после совершения преступления, сообщает передача TV3 Ziņas.
Произошедшее в прошлый вторник ограбление магазина часов и ювелирных изделий в Старой Риге удивило многих. Преступление было совершено при свете дня в центре Риги, в месте с большим потоком пешеходов. Округу контролирует и ряд камер видеонаблюдения.
"В связи с вооруженным ограблением, произошедшим 29 апреля в Старой Риге, в магазине часов, Государственная полиция в данный момент продолжает активное расследование, в том числе и сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами. Все указывает на то, что ограбление и маршрут бегства были тщательно спланированы", - указала представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Галерея: Место вооруженного ограбления в Старой Риге
Галерея: В связи с ограблением полиция разыскивает возможных подозреваемых
Полиция считает, что отреагировала на произошедшее достаточно быстро, прибыв в магазин всего через три минуты после получения вызова. Именно поэтому не была начата внутренняя проверка для оценки действий стражей порядка в первые, самые критичные минуты преступления.
🇱🇻 Bruņotā aplaupīšana Vecrīgā.#Rīga #Latvija pic.twitter.com/YeUZxcG01a— BreakingLV (@breakinglv) April 29, 2025
Ранее полиция рассказала, что ей частично известен маршрут бегства подозреваемых - преступники на автомобиле пересекли Каменный мост, что подтверждают, вероятно, видеоматериалы. Потом автомобиль был замечен у парка Узварас, однако, пропадают ли там следы преступников, полиция не комментирует.
Насколько большой была добыча грабителей, в данный момент неизвестно. Судя по информации, доступной на сайте магазина, который торговал не только часами, но и украшениями стоимостью в десятки тысяч евро, допускается, что добычей преступников могли стать товары на сумму более одного миллиона евро.
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