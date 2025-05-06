Вооруженное ограбление в Старой Риге: на какую сумму могли унести преступники?

Произошедшее в прошлый вторник ограбление магазина часов и ювелирных изделий в Старой Риге удивило многих. Преступление было совершено при свете дня в центре Риги, в месте с большим потоком пешеходов. Округу контролирует и ряд камер видеонаблюдения.

"В связи с вооруженным ограблением, произошедшим 29 апреля в Старой Риге, в магазине часов, Государственная полиция в данный момент продолжает активное расследование, в том числе и сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами. Все указывает на то, что ограбление и маршрут бегства были тщательно спланированы", - указала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Галерея: Место вооруженного ограбления в Старой Риге

Галерея: В связи с ограблением полиция разыскивает возможных подозреваемых

Полиция считает, что отреагировала на произошедшее достаточно быстро, прибыв в магазин всего через три минуты после получения вызова. Именно поэтому не была начата внутренняя проверка для оценки действий стражей порядка в первые, самые критичные минуты преступления.

Ранее полиция рассказала, что ей частично известен маршрут бегства подозреваемых - преступники на автомобиле пересекли Каменный мост, что подтверждают, вероятно, видеоматериалы. Потом автомобиль был замечен у парка Узварас, однако, пропадают ли там следы преступников, полиция не комментирует.

Насколько большой была добыча грабителей, в данный момент неизвестно. Судя по информации, доступной на сайте магазина, который торговал не только часами, но и украшениями стоимостью в десятки тысяч евро, допускается, что добычей преступников могли стать товары на сумму более одного миллиона евро.

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