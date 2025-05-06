Сербские СМИ: Латвия и Литва отказались пропускать самолет Вучича на пути в Россию

Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича перелет в своем воздушном пространстве по пути в Россию, сообщили во вторник сербские издания "Вечерние новости" и Kurir. Об этом пишет "Медуза". На этом самолете Вучич собирается посетить Москву, чтобы принять участие в праздновании 9 мая.
По информации сербских СМИ, власти Латвии запретили перелет самолета в связи с "политической чувствительностью цели полета", а власти Литвы - из-за "технической и дипломатической чувствительности".
Ни представители Латвии, ни Эстонии эту информацию пока не прокомментировали.
Сербские издания отмечают, что ранее Польша и Литва запретили перелет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Россию 9 мая.
И Вучич, и Фицо вошли в число иностранных государств, которые, судя по информации Кремля, планируют посетить парад в Москве 9 мая.
В то же время, на прошлой неделе Александр Вучич заболел во время визита в США, и уже госпитализирован в Белграде.
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