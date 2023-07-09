Фото ⟩ Большим концертом в Риге завершится Праздник песни и танца

Центральным событием праздника станет заключительный концерт "Вместе вверх", который начнется в 19:30 на Большой эстраде Межапарка. Концерт посвящен 150-летию традиции Праздника песни, а также общему и светлому завтрашнему дню для всех нас.

На обновленной сцене Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных главных дирижеров выступят смешанные хоры, женские, мужские, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли игры на кокле.

Прозвучат 15 любимых хоровых песен, выбранных самими хористами из золотого фонда Праздника песни.

Перед участниками и посетителями концерта выступит новый президент Эдгар Ринкевич, который находится в должности всего второй день. Он также планирует принять участие в ночной спевке.

В концерте примут участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, группа Raxtu raxti, инструментальная группа Saucejas, Tarkški, Suitu dudenieki, Austras koks, Марина Ребека, Агнесе Пауниня, Анце Краузе, Элина Сейле, Алиса Баумане, Камила Силиня, Паула Бичка, Оливия Гулбе, Александра Шпицберга, Кристине Каркле-Калниня и другие.

После заключительного концерта с полуночи на Большой эстраде Межапарка состоится традиционная ночная спевка. Раз в пять лет участники Праздника песни и танца, зрители и организаторы объединяются в большой хор, чтобы спеть любимые песни.

Хотя воскресенье, 9 июля, является днем закрытия Праздника песни и танца, еще можно посетить несколько мероприятий, например, выступление вокальных ансамблей на Эспланаде в 10:00, "День бардов" в 12 часов в Верманском саду.

Понедельник после окончания Праздника песни и танца будет выходным днем.