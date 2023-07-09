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В Эстонии умер 20-летний участник молодежного фестиваля

rus.postimees.ee
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Пярнуский арестный дом.
Пярнуский арестный дом. Фото: Mailiis Ollino

В Пярнуском арестном доме сегодня ночью умер 20-летний мужчина, которого доставили туда в полночь. Предположительная причина смерти - передозировка наркотиков. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Вчера незадолго до полуночи в палатку полиции, расположенную в районе проведения мероприятия Beach Grind в Пярну, доставили 20-летнего мужчину с подозрением на наркотическое опьянение. Медики на месте провели медицинский осмотр, после чего полиция отвезла молодого человека в Пярнуский арестный дом, где он должен был протрезветь.

Молодого человека проверяли раз в час через смотровое окно двери камеры и постоянно через камеру наблюдения.

"Во время следующей физической проверки, около трех часов утра, работник заметил, что молодой человек больше не двигается. Сотрудник арестного дома немедленно вызвал помощь и начал реанимировать молодого человека, пока не приехала скорая помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь молодого человека", - сказал специалист арестного дома Танель Тальтс.

Предположительная причина смерти - передозировка наркотиков, но точную причину смерти установит экспертиза.

Почему было принято решение поместить молодого человека с подозрением на передозировку в камеру, а не под наблюдение врачей?

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп объяснила, что полиция опиралась на оценку медиков при помещении человека в изолятор. При этом медики проверили здоровье молодого человека на мероприятии - непосредственно перед тем, как доставить его в вытрезвитель, и не увидели необходимости в его госпитализации. Молодой человек был в сознании.

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