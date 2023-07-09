Видео ⟩ Байден предлагает Украине защиту, основываясь на израильской модели

По словам Джо Байдена, США готовы предложить Украине защиту как Израилю после окончания российской агрессии. Предложение Байдена связывается с периодом между окончанием войны и возможного вступления Украины в НАТО.

Вступление в альянс требует времени, в воскресенье в интервью CNN заявил Байден. США могли бы обеспечить необходимое для Украины оружие, чтобы защитить себя. Однако Байден подчеркнул, что это возможно только в случае перемирия и мирного договора.

EXCLUSIVE: Biden says Ukraine is not yet ready for NATO membership, saying the war with Russia must end before the alliance can consider adding Kyiv to its ranks. https://t.co/iNx84Zc7r4 pic.twitter.com/z0Ejf6SZlU — CNN (@CNN) July 9, 2023

США ежегодно поддерживают Израиль приблизительно 3,8 миллиардами долларов, из которых значительная часть направлена на защиту от ракет и военных технологий. Ни одна страна мира не получила большую поддержку США со времен Второй мировой войны, свидетельствует новейшее сообщение Конгресса США.

США уже оказывают значительную поддержку Украине. Согласно сообщениям самой страны, с начала войны, в конце февраля 2022 года, они оказали или обещали оказать военную помощь в размере более 40 миллиардов долларов.

Украина на грядущем саммите НАТО в Литве надеется получить формальное приглашение присоединиться к западному военному альянсу. Но не ожидается, что это произойдет.