Кремль распространяет фейки о Запорожской АЭС

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские пропагандисты в качестве "доказательства" готовности Украины совершить теракт приводят тот факт, что в Киеве установили датчики контроля радиационного фона.

В Киеве действительно установили дополнительные датчики. Однако, по сообщению "Униан", они были установлены на случай, если Россия захочет осуществить провокацию с использованием радиоактивных веществ.

Также российские СМИ сообщают, что украинские спасатели проходят обучение по ликвидации последствий чрезвычайных операций и радиационной защиты.

Но это делается не для того, чтобы подорвать ЗАЭС, а чтобы защитить население в случае теракта со стороны России, говорится в статье "Униан".