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Кремль распространяет фейки о Запорожской АЭС

rus.tvnet.lv
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Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС. Фото: IAEA/via REUTERS

Россия активно распространяет ложные сведения о том, что Украина планирует осуществить террористический акт на Запорожской АЭС, сообщает СМИ "Униан".

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские пропагандисты в качестве "доказательства" готовности Украины совершить теракт приводят тот факт, что в Киеве установили датчики контроля радиационного фона.

В Киеве действительно установили дополнительные датчики. Однако, по сообщению "Униан", они были установлены на случай, если Россия захочет осуществить провокацию с использованием радиоактивных веществ.

Также российские СМИ сообщают, что украинские спасатели проходят обучение по ликвидации последствий чрезвычайных операций и радиационной защиты.

Но это делается не для того, чтобы подорвать ЗАЭС, а чтобы защитить население в случае теракта со стороны России, говорится в статье "Униан".

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