Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

В Кельне сотни тысяч человек вышли в воскресенье, 9 июля, на традиционный гей-парад под названием Christopher Street Day (CSD), несмотря на изнуряющую жару. Это мероприятие ежегодно проводится в поддержку прав сексуальных меньшинств и является одним из крупнейших такого рода в Европе.

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие около 60 тысяч человек или почти 230 групп - больше, чем когда-либо прежде на CSD в Кельне. Посмотреть воскресное шествие в Кельне пришли более 1 миллиона человек, как и годом ранее. А вместе с праздничными мероприятиями 7 и 8 июля число посетителей CSD составило около 1,4 миллиона человек, заявили организаторы.

"Мы уже многого достигли, но мы еще не достигли нашей цели", - заявила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) в начале мероприятия. Она подчеркнула, что еще многое предстоит сделать в борьбе за равные права и против гомофобии и дискриминации.