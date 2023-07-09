Видео ⟩ Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов контужен на фронте

Сразу после полученной травмы он записал видео, в котором объясняет, что только что закончился бой за важные контратакующие позиции. Три солдата в нем были ранены.

"Я легко контужен", - сказал Сенцов.

На записи видно, что ему сложно поговорить.

Позже, описывая произошедшее, Сенцов добавил, что видео было записано в субботу, а в воскресенье он уже чувствует себя лучше и находится в больнице вместе с другими ранеными.

В июне Олегу Сенцову было присвоено звание младшего лейтенанта.

Уже на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину Сенцов опубликовал фотографию, на которой был одет в защитный костюм, и призвал всех защищать страну.