Эстонский остров Сааремаа выплачивает переезжающим туда специалистам по 25 000 евро

За 11 лет на Сааремаа переехали семь молодых врачей, которые получили государственное пособие, а также разовое пособие от волости в размере 25 000 евро. Последние три года оно выплачивалось одному врачу в год, но в следующем году на Сааремаа хотят переехать сразу четыре врача.