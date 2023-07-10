Эстонский остров Сааремаа выплачивает переезжающим туда специалистам по 25 000 евро

С 2012 года Министерство социальных дел Эстонии выделило более миллиона евро в качестве подъемных денег для врачей, переезжающих работать за пределы Таллинна и Тарту. Чтобы завлечь новых специалистов, волость Сааремаа добавляет к государственным деньгам собственное пособие, пишет Rus.Postimees.
За 11 лет на Сааремаа переехали семь молодых врачей, которые получили государственное пособие, а также разовое пособие от волости в размере 25 000 евро. Последние три года оно выплачивалось одному врачу в год, но в следующем году на Сааремаа хотят переехать сразу четыре врача.
Помимо волостного пособия, сумма меньшего размера выплачивается новым врачам из соответствующего фонда Курессаареской больницы.
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