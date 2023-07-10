Боевую группу НАТО в Латвии увеличат до уровня бригады

Прибывший с визитом в Латвию премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания документа заявил журналистам, что планы создания бригады означают удвоение численности дислоцированных в Латвии канадских военных.

Это часть программы стоимостью 2,6 млрд канадских долларов (около 1,78 млрд евро), и дополнительные подразделения вооруженных сил Канады будут размещены в нескольких странах, в том числе в Латвии. В эту сумму также входят оружие и ресурсы для борьбы с кибератаками.

Трюдо сообщил, что другие союзники по НАТО также увеличат свое присутствие в Латвии.

"Мы не позволим России разрушить мир в Европе. Россия должна четко понимать, что, вторгнувшись в Украину, она перешла практически все "красные линии", включая верховенство закона", - заявил канадский премьер.

Он подчеркнул, что для Канады важны свобода и безопасность Европы. Это самая крупная миссия Канады за рубежом, которая играет важную роль в охране восточного фланга НАТО.