На следующей неделе Латвию посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О визите во вторник, 4 июля, объявило бюро канадского премьера.
Визит Трюдо состоится в понедельник, 10 июля. Он встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Во время визита у Трюдо также запланирована встреча с канадскими военнослужащими, которые дислоцированы в Латвии. Канада возглавляет боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии.
В заявлении бюро премьер-министра Канады подчеркивается, что Латвия является близким другом и союзником Канады, и визит призван еще больше укрепить партнерство между двумя странами.
Это будет третий визит Трюдо в Латвию. Последний раз он посещал нашу страну в марте 2022 года.
После визита в Латвию Трюдо отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО 11-12 июля.
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