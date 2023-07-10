Спикеры шести стран поддержали Украину на пути в НАТО

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе на встрече спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса, спикера парламента Эстонии Лаури Хуссара, спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, главы парламента Польши Эльжбеты Витек, председателя Бундестага Германии Бербель Бас и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Риге обсуждались вопросы региональной безопасности и поддержки Украины на ее пути в НАТО и Европейский союз. Председатели парламентов выразили единодушное мнение, что саммит НАТО в Вильнюсе должен приблизить Украину к членству в альянсе.

В своем заявлении спикеры призывают союзников по НАТО взять на себя обязательство обеспечить принятие Украины в альянс, а НАТО - обозначить для Украины путь для достижения членства.

Спикеры призвали поддержать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена на достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине при одновременном укреплении глобальной безопасности. В заявлении спикеры также подчеркивают необходимость продолжения скоординированных усилий по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, сообщили в пресс-службе Сейма.

Главы парламентов призывают оказать помощь Украине в укреплении ее оборонных возможностей и потенциала до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ 1991 года, а также оказывать практическую помощь для достижения полной способности Украины сотрудничать с альянсом и всеобъемлющего перехода на стандарты НАТО.

"Украинцы борются за свободное, сильное, независимое государство и за будущее своих детей, за Украину в ЕС и НАТО. Эта цель является высшей мотивацией для каждого украинского солдата, который сегодня сражается за наши общие ценности и защищает и наши границы", - заявил Смилтенс после встречи спикеров, подчеркнув, что Украина заслужила свое место в НАТО и ЕС.