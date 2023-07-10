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Застрелен бывший командир подводной лодки, которого обвиняли в обстреле Винницы

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Станислав Ржицкий
Станислав Ржицкий Фото: Pulse of Ukraine @PulseOfUkraine

В Краснодаре в понедельник, 10 июля, был убит заместитель начальника отдела мобилизации Станислав Ржицкий.

Сообщается, что 42-летний Ржицкий вышел утром на пробежку, и возле местного спорткомплекса к нему подбежал неизвестный мужчина и четырежды выстрелил ему в спину и грудь. После этого стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве, нападавший находится в розыске.

Telegram-канал Baza пишет, что, по предварительным данным, киллер давно выслеживал Ржицкого, знал его маршруты, поэтому было выбрано специальное место, где не будет камер наблюдения.

Станислав Ржицкий ранее служил во флоте и был командиром подводной лодки "Краснодар",  оснащенной ракетами "Калибр". Украинские СМИ утверждали, что эта подлодка участвовала в обстреле города Винницы в июле прошлого года, выпустив "Калибры" из Черного моря.

В результате этого обстрела погибли 27 человек.

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