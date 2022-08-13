14 июля российские военные обстреляли украинский город Винница. Погибли 24 человека, в том числе трое детей. Самая младшая из погибших - четырехлетняя Лиза Дмитриева. Ее мать Ирина была тяжело ранена. Попав в больницу после обстрела, Ирина не сразу вспомнила, что произошло, пишет "Медуза".
"Я начала кричать": мать маленькой Лизы, погибшей в Виннице, рассказала о произошедшем
Врачи и близкие не сразу рассказали ей о смерти ребенка, опасаясь, что она не выживет. Позднее Ирина вспомнила все подробности произошедшего. 11 августа она написала пост в Instagram, где поделилась своими страшными воспоминаниями.
"Медуза" приводит текст поста Ирины:
"Впервые после трагедии побывала на том месте, которое теперь запечатлеется в памяти на всю жизнь.
После операции я потеряла память, не понимала, где я и почему мое тело все перевязано. Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала, где Лиза, почему не со мной… Я верила, моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть… Смотрела на свои травмы и понимала, что все-таки это не сон… Каждая секунда воспроизводилась в памяти.
Я все вспомнила. Помню каждый момент того рокового дня.
Помню, как услышала громкий гул, подумала: это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли головы вверх, прямо над нами летела ракета - очень большая. Казалось, она в паре метров над головой. Увидела, как [она] падает в сторону дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка… Это была даже не секунда, а гораздо меньше.
Я очень сильно держала коляску с Лизой, согнулась, ее голова была у моей. Дальше сильный взрыв и дрожь земли. Мы не упали. Тогда я совсем не чувствовала боли, только мертвая тишина вокруг… Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второй взрыв, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала.
Потом увидела свою любимую доченьку, ее разорванное тело…
Еще пару минут бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски. Вокруг стояла мертвая тишина. [Я] села и начала кричать. Потом почувствовала сильную боль и увидела, как на землю льется кровь, начала задыхаться. Мозг отказывался верить… Эта страшная картина крутится перед глазами снова и снова… Я все помню до мелочей…".
Уже сообщалось, что в 14 июля в результате российского ракетного удара по Виннице были убиты 23 мирных жителя. В воскресенье, 18 июля, прошли похороны четырехлетней Лизы Дмитриевой.
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