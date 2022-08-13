"Я начала кричать": мать маленькой Лизы, погибшей в Виннице, рассказала о произошедшем

Врачи и близкие не сразу рассказали ей о смерти ребенка, опасаясь, что она не выживет. Позднее Ирина вспомнила все подробности произошедшего. 11 августа она написала пост в Instagram, где поделилась своими страшными воспоминаниями.

"Медуза" приводит текст поста Ирины:

"Впервые после трагедии побывала на том месте, которое теперь запечатлеется в памяти на всю жизнь.

После операции я потеряла память, не понимала, где я и почему мое тело все перевязано. Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала, где Лиза, почему не со мной… Я верила, моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть… Смотрела на свои травмы и понимала, что все-таки это не сон… Каждая секунда воспроизводилась в памяти.

Я все вспомнила. Помню каждый момент того рокового дня.