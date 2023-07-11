"Надежные как скала отношения": Байден в Лондоне на фоне разногласий о кассетном оружии

В мае президент США пропустил коронацию Карла. Как отмечает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, Байден, возможно, и не намеревался обидеть этим власти Британии, но его отсутствие «было отмечено».

Джо Байден инспектирует валлийских гвардейцев Фото: Getty Images

Визит на фоне разногласий о кассетном оружии

В пятницу в ответ на объявление США о том, что их новый пакет военной помощи на 800 млн долларов для Украины будет включать кассетные боеприпасы, Британия была одной из стран, выразивших беспокойство на этот счет.

Помимо британских властей более остро на планы США отреагировали еще несколько стран.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс назвал это оружие «неизбирательным и способным нанести огромный ущерб невинным людям», как во время войны, так и в долгосрочной перспективе.

Власти Испании «твердо убеждены», что определенные виды вооружений не должны поставляться Украине, сказала министр обороны страны Маргарита Роблес.

«Нет — кассетным боеприпасам и да — законной обороне Украины, которая в нашем понимании не должна осуществляться с их помощью», — подчеркнула она.

Правительство Канады подтвердило свою приверженность конвенции по запрещению кассетных боеприпасов. «Мы серьезно относимся к нашим обязательствам и будем добиваться того же от других», — говорится в официальном заявлении властей страны.

Между тем Германия, тоже подписавшая конвенцию, завила, что хотя сама не собирается предоставлять Украине подобное оружие, но понимает позицию США.