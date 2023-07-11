Ринкевич: Я благодарю Турцию, Швецию и Столтенберга за достижение этого результата

В Twitter Ринкевич назвал это очень хорошей новостью и выразил надежду, что упомянутый процесс ратификации будет закончен очень скоро.

"Я благодарю Турцию, Швецию и [генерального секретаря НАТО Йенса] Столтенберга за достижение этого результата, который важен для безопасности всего альянса", - написал в Twitter Ринкевич.

Напомним, вечером в понедельник, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать на ратификацию в парламент протокол о приеме Швеции в НАТО.

Договоренность была достигнута на трехсторонней встречи между Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию", - говорится в заявлении Столтенберга.

Напомним, что Эрдоган в течение года блокировал вступление Швеции в НАТО, а в понедельник, 10 июля, неожиданно заявил, что не даст на него добро, пока Евросоюз не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.