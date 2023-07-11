Байден в Вильнюсе подтвердил обязательства США по обороне стран Балтии

"Соединенные Штаты сегодня здесь, чтобы еще раз подтвердить приверженность своим обязательствам в рамках НАТО (...) Мы несем обязательства по отношению к Литве, странам Балтии и НАТО", — заявил Байден на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой во вторник в Вильнюсе.

Напомним, во вторник, 11 июля, в столице Литвы Вильнюсе начинается саммит НАТО, на котором главное внимание будет уделено реакции альянса на развязанную Россией войну против Украины и желанию страны стать государством-членом НАТО.

Вильнюсский саммит станет важной вехой в оценке реализации решений Мадридского саммита 2022 года. В столице Литвы планируется принять решения о дальнейших шагах по укреплению политики сдерживания и обороноспособности альянса, в том числе на восточном фланге. Ожидается, что в Вильнюсе будут одобрены новые оборонные планы НАТО и приняты решения о необходимости увеличения расходов членов альянса на оборону.

Одним из важных вопросов саммита станет долгосрочное укрепление политических отношений НАТО с Украиной, а также усиление ее практической поддержки. Главы государств и правительств стран НАТО планируют обсудить путь Украины к членству в альянсе.