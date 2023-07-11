Игра в слова. Чего ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе?

"Думаю, что проводить голосование [о членстве Украины в НАТО] сейчас преждевременно, потому что нужно помнить о других критериях, в том числе о демократизации и некоторых других вопросах", - сказал Байден.

На другом полюсе – неформальная коалиция центрально- и восточноевропейских союзников, к которым украинские СМИ добавляют еще и Францию с Великобританией: они якобы лоббируют максимальное упрощение процедуры вступления в НАТО для Украины.

Детали этих переговоров остаются неизвестными, однако многое указывает на то, что Киеву удалось переломить ситуацию в свою пользу. В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что "после интенсивных обсуждений страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно ПДЧ для Украины".

Что стоит за этими словами, судя по всему, станет известно уже в Вильнюсе.

Но уже сейчас ясно, что очередным шагом на пути Украины в НАТО станет создание Совета Украина-НАТО, который заменит функционирующую сейчас комиссию. Совет будет отличаться от комиссии тем, что его можно будет созвать в кризисной ситуации по требованию Украины, а также то, что Киев будет иметь в нем такое же право голоса, что и члены альянса.

По замыслу оптимистов, именно Совет Украина-НАТО должен будет наработать конкретный, пошаговый план вступления Украины в альянс.