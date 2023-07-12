Шойгу сообщил, что Россия будет применять кассетные боеприпасы в ответ на их поставку Украине

По словам Шойгу, Россия "воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения".

"В случае поставки США кассетных боеприпасов в Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - заявил Шойгу.

По его словам, Россия имеет на вооружении кассетные боеприпасы "на все случаи жизни", и они "гораздо эффективнее американских, их номенклатура шире и разнообразнее".

Напомним, ​президент США Джо Байден после долгих колебаний 7 июля одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов.

В июне представитель Пентагона Лора Купер, выступая перед конгрессом констатировала, что "с точки зрения эффективности на поле боя мы считаем, это [использование кассетных боеприпасов Украиной] было бы полезно".