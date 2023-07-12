Шойгу сообщил, что Россия будет применять кассетные боеприпасы в ответ на их поставку Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия будет применять кассетные боеприпасы в качестве ответной меры на поставки таких боеприпасов Украине, пишет "Медуза".
По словам Шойгу, Россия "воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения".
"В случае поставки США кассетных боеприпасов в Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - заявил Шойгу.
По его словам, Россия имеет на вооружении кассетные боеприпасы "на все случаи жизни", и они "гораздо эффективнее американских, их номенклатура шире и разнообразнее".
Напомним, президент США Джо Байден после долгих колебаний 7 июля одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов.
В июне представитель Пентагона Лора Купер, выступая перед конгрессом констатировала, что "с точки зрения эффективности на поле боя мы считаем, это [использование кассетных боеприпасов Украиной] было бы полезно".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон откладывал решение о поставках таких боеприпасов Украине, поскольку их применение несет риски для мирного населения. По его словам, ВСУ будут использовать их "на своей территории, минимизируя риски для собственного населения". Он назвал поставку кассетных боеприпасов "промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов".
Ранее администрация Байдена выступала категорически против передачи кассетных боеприпасов Украине, ссылаясь на международную конвенцию о их запрете, пусть и не подписанную самими США.
Еще одним опасением Белого дома были потенциальные разногласия с союзниками Украины из-за этого вопроса, признала Лора Купер в июне.
Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов, которые разлетаются по большой территории, угрожая жизни мирных граждан.
Они особенно опасны при использовании в густозаселенных районах, но могут угрожать жизни мирных жителей ещё долгие годы после окончания войны, оставаясь в неразорванном виде из-за высокой частоты отказов.
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