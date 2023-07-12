Кариньш: чем больше Москва будет развертывать войну, тем сильнее будет ответ НАТО

Он отметил, что вчерашняя встреча лидеров стран НАТО прошла успешно и альянс стал еще сильнее. По словам Кариньша, вступление Финляндии в НАТО и предстоящее членство Швеции сделают регион Балтийского моря гораздо более безопасным.

"Балтийское море станет морем НАТО. Это положительно скажется на безопасности стран Балтии, что важно для Латвии. На саммите было принято решение об укреплении восточного фланга НАТО", - подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что развязанная Россией война привела к тому, что к альянсу присоединились еще две страны, а ее продолжение заставит НАТО реагировать еще более решительно.

Говоря об Украине, Кариньш подчеркнул, что среди партнеров по НАТО существует единодушие о том, что необходимо продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется - до победы.

По его мнению, это является четким сигналом Москве, что она не способна внести разлад в НАТО. Москва только укрепила решимость лидеров НАТО продолжать поддержку Украины.