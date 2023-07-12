Четыре способа получить порцию энергии без кофе

Как только человек почувствует усталость, желательно широко открыть окна и впустить в помещение свежий воздух. Иногда нехватка кислорода, а не кофеина, вредит организму. У вас также появится больше энергии после прогулки на свежем воздухе.

4. Альтернатива образа жизни

Если есть такая возможность, также и взрослому рекомендуется спать днем. Даже 30-минутный сон поможет восстановить уровень энергии, улучшить концентрацию, память, настроение, раскрыть творческий потенциал и способствовать продуктивной работе во второй половине дня.

Если вы ищете альтернативу кофе, контрастный душ по утрам - тоже хорошее решение. Контрастный душ важно заканчивать прохладной водой, чтобы тонизировать сосуды. Однако начинать закаливание нужно постепенно, снижая температуру воды на 1-2 градуса каждое утро. Также рекомендуется задуматься, не пора ли устроить отдых от "умных устройств"? "Также и чрезмерное использование телефонов и компьютеров (особенно перед сном) может вызвать чувство хронической усталости", - говорит фармацевт Иванда Крастиня. "Пусть мозг отдохнет - тогда будет больше сил и энергии".

Тот же кофе, только полезнее приготовленное

Даже в ситуациях, когда нет никаких ограничений в употреблении кофе, нужно постараться правильно его приготовить, чтобы получить от этого напитка максимальную пользу. "Идеальный кофе - тот, что приготовлен из кофейных зерен средней обжарки - в таком кофе будет не только кофеин, но и достаточно много антиоксидантов. В чашку с молотым кофе налейте кипяток, подождите 4 минуты, а затем слейте кофе, процедите его через ситечко или иным образом отделите от гущи. Чем дольше кофейная гуща находится в напитке, тем выше будет концентрация кофеина", - рекомендует здоровый способ приготовления кофе фармацевт Иванда Крастиня. Для тех, кто является большими любителями латте или капучино, но хочет избавиться от лишнего веса, вместо молока с кофе можно использовать миндальное, соевое или кокосовое молоко.

Имейте в виду! Если утомляемость и упадок сил ярко выражены и длительны, не следует увлекаться постоянным тонизированием организма различными способами, а лучше обратиться к врачу, так как упадок сил, сонливость, быстрая утомляемость также могут указывать на: заболевания щитовидной железы;

анемию;

нарушения сна;

физические и эмоциональные перегрузки;

побочные явления употребления лекарств, если используются препараты для снижения артериального давления и уровня холестерина.