Четыре способа получить порцию энергии без кофе

Кофе - это не тот продукт, от которого стоит отказаться любителям здорового образа жизни, так как этот напиток также несет в себе множество положительных преимуществ для здоровья. Другой вопрос - что делать, если кофе не нравится или вам по состоянию здоровья посоветовали воздержаться от употребления кофе?
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня рекомендует четыре альтернативы для получения дозы бодрости.
Не рекомендуется в период менопаузы и натощак
Когда вы в разгар работы вдруг чувствуете, что у вас сели энергетические «батарейки», снижается работоспособность, трудно сосредоточиться, подкрадывается усталость, чашка кофе помогает, тонизирует организм, поднимает настроение, чтобы можно было продолжать работу на полную мощность.
"Кофе также является отличным источником антиоксидантов, защищает клетки от преждевременного старения и способствует выбросу гормонов счастья допамина и сератонина - человек просто чувствует себя счастливее после чашки кофе. Однако следует учитывать, что кофе на короткое время ускоряет сердцебиение и артериальное давление, поэтому тем, кто страдает гипертонией или учащением пульса, не следует относиться к кофе легкомысленно - им следует знать, сколько чашек в день можно употребить, а когда - искать другую альтернативу.
Также и тогда, когда имеются жалобы на чувствительный желудочно-кишечный тракт и у человека после употребления кофе наблюдается вздутие живота, жжение под ложечкой, лучше подумать о других вариантах тонизирования. Также не рекомендуется употреблять кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую оболочку желудка, но особенно аккуратно следует пить кофе женщинам в период менопаузы - напиток обладает мочегонными свойствами, препятствующими усвоению кальция в организме, а также способствует повышенному выведению других минералов", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
При этом следует учитывать, что в тех случаях, когда используется пищевая добавка, особенно препараты кальция, от кофе рекомендуется воздержаться или выбрать один из четырех других вариантов, который обеспечит дозу бодрости.
1. Вкусная альтернатива
Кофе из цикория, зеленый чай, Ройбуш или чай Маття, а также какао дадут почти такую же дозу энергии, как и кофе, тонизируют организм, способствуют концентрации внимания, но в этих напитках содержится значительно меньше кофеина. Свежевыжатый сок цитрусовых или растворенный в стакане воды витамин С также тонизируют.
"Кусочек темного шоколада, сухофруктов или орехов будет хорошим перекусом, который даст вам быструю энергию. Например, в сушеных и свежих абрикосах много калия, кальция и железа, а финики снижают усталость и улучшают состав крови. В свою очередь, для улучшения настроения можно приготовить напиток под названием "золотое молоко", добавив в теплое молоко немного куркумы, молотого черного перца и чайную ложку меда, если только у человека нет аллергии на продукты пчеловодства. Также продукты пчеловодства - мед, маточное молочко, перга - помогают как укрепить иммунитет, так и повысить энергию", - советует фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
2. Простейшая альтернатива
Помните о воде! Ежедневно рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды, чтобы не допустить потери организмом жидкости, ведь тогда падает и уровень энергии, человек чувствует слабость, ярко выражена усталость и сонливость.
3. Экологическая альтернатива
Как только человек почувствует усталость, желательно широко открыть окна и впустить в помещение свежий воздух. Иногда нехватка кислорода, а не кофеина, вредит организму. У вас также появится больше энергии после прогулки на свежем воздухе.
4. Альтернатива образа жизни
Если есть такая возможность, также и взрослому рекомендуется спать днем. Даже 30-минутный сон поможет восстановить уровень энергии, улучшить концентрацию, память, настроение, раскрыть творческий потенциал и способствовать продуктивной работе во второй половине дня.
Если вы ищете альтернативу кофе, контрастный душ по утрам - тоже хорошее решение. Контрастный душ важно заканчивать прохладной водой, чтобы тонизировать сосуды. Однако начинать закаливание нужно постепенно, снижая температуру воды на 1-2 градуса каждое утро. Также рекомендуется задуматься, не пора ли устроить отдых от "умных устройств"? "Также и чрезмерное использование телефонов и компьютеров (особенно перед сном) может вызвать чувство хронической усталости", - говорит фармацевт Иванда Крастиня. "Пусть мозг отдохнет - тогда будет больше сил и энергии".
Тот же кофе, только полезнее приготовленное
Даже в ситуациях, когда нет никаких ограничений в употреблении кофе, нужно постараться правильно его приготовить, чтобы получить от этого напитка максимальную пользу. "Идеальный кофе - тот, что приготовлен из кофейных зерен средней обжарки - в таком кофе будет не только кофеин, но и достаточно много антиоксидантов. В чашку с молотым кофе налейте кипяток, подождите 4 минуты, а затем слейте кофе, процедите его через ситечко или иным образом отделите от гущи. Чем дольше кофейная гуща находится в напитке, тем выше будет концентрация кофеина", - рекомендует здоровый способ приготовления кофе фармацевт Иванда Крастиня. Для тех, кто является большими любителями латте или капучино, но хочет избавиться от лишнего веса, вместо молока с кофе можно использовать миндальное, соевое или кокосовое молоко.
Имейте в виду!
Если утомляемость и упадок сил ярко выражены и длительны, не следует увлекаться постоянным тонизированием организма различными способами, а лучше обратиться к врачу, так как упадок сил, сонливость, быстрая утомляемость также могут указывать на:
- заболевания щитовидной железы;
- анемию;
- нарушения сна;
- физические и эмоциональные перегрузки;
- побочные явления употребления лекарств, если используются препараты для снижения артериального давления и уровня холестерина.
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