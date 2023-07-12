В Беларуси умер художник и политзаключенный Алесь Пушкин

В тюрьме посоветовали обратиться в больницу скорой медицинской помощи. По номеру приемного главного врача "Медиазоне" отказались назвать место смерти художника. Изданию "Наша Нива" в тюрьме сообщили, что художник находился в реанимации больницы под конвоем.

Пушкина осудили на 5 лет колонии

Алесь Пушкин - белорусский живописец-нонконформист, театральный художник, перформер, арт-куратор. Его задержали в марте 2021 года. Через год Пушкина приговорили к 5 годам колонии по обвинению в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Поводом для уголовного преследования стало размещение портрета деятеля антисоветского подполья Евгения Жихаря на выставке в гродненском "Центре городской жизни", что следствие трактовало как "реабилитацию нацизма". При этом картина была написана в 2014 году и ранее экспонировалась в Беларуси и России.