Невыносимая легкость жизни не здесь. Умер Милан Кундера

Кундера противопоставляет ему немецкое Einmal ist Keinmal ("Один раз не считается", "Один раз - все равно что никогда"). Человек живет лишь раз, и в силу этого жизнь не имеет большого веса - та самая легкость, которая парадоксальным образом является невыносимой в силу экзистенциальной абсурдности - выбрав что-то одно, мы теряем альтернативы и никогда не узнаем, был ли выбор правильным.

"Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле безо всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первая же её репетиция есть уже сама жизнь?" - пишет Кундера.

Интересна перекличка Кундеры с Толстым, который в "Войне и мире" тоже описывает ощущение "легкости бытия". У Толстого оно упоминается, когда князь Андрей "чувствовал, что умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и - по той странной легкости бытия, которую он испытывал, - почти понятное и ощущаемое".