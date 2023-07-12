Елена Зеленская в Вильнюсе: во время войны важно сохранять веру и надежду народа

Перед лицом вторжения России в Украину важно сохранить веру и надежду народа, подготовиться к восстановлению страны, заявила находящаяся с визитом в Вильнюсе супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская.
В среду во время визита в Украинский центр, созданный в Вильнюсе по инициативе Елены Зеленской и супруги президента Литвы Гитанаса Науседы Дианы Науседене, она обратилась к собравшимся здесь супругам и партнерам глав государств НАТО, а на украинском языке - к народу Украины, указав, что Украину создают "не ресурсы, а вы".
"Украина защищает не точки на карте, не ориентиры, не статистику, а защищает свой народ от смерти и опасности. Вот почему важен каждый из вас. И все, что вы делаете ради победы - неважно где. Также важна ваша вера и надежда", - подчеркнула Елена Зеленская.
"Украина, которую мы вместе будем строить, будет для людей и про людей, потому что все мы знаем цену жизни и сотрудничеству, общению, умеем дорожить друг другом и друзьями", - отметила первая леди Украины.
Она также поблагодарила Диану Науседене за поддержку идеи Украинского центра и чрезвычайно быстрое его открытие и отметила вклад первых леди и партнеров глав других стран в создание этого "беспрецедентного совместного проекта".
"Это место, в котором мы находимся - это больше, чем просто Украинский центр в Литве. Это котел общих ценностей: здесь работают вместе люди, литовцы и украинцы, делают это во имя жизни и гуманизма", - заявила Елена Зеленская.
По ее словам, это "беспрецедентный совместный проект" и отличное доказательство того, что сотрудничество первых леди Литвы и Украины может быть эффективным и полезным.
"Я создала эту платформу для дискуссий, встреч, обмена опытом, но благодаря вам она стала чем-то большим: во время российского вторжения в Украину мы почувствовали, что обладаем не только мягкой силой, но и достаточно мощной силой. Вместе мы сможем сохранить, помочь и победить", - подчеркнула первая леди Украины.
Елена Зеленская также заявила, что роль супругов и партнеров руководителей стран меняется.
"Мы можем сделать больше, и мы делаем больше. Мы - агенты перемен, в которых мир нуждается прямо сейчас", - полагает она.
По ее словам, российская агрессия является вызовом не только для Украины, и это не только военный вызов, поскольку создает кризисы, экономические и миграционные проблемы, усиливает неуверенность и страх.
Она упомянула, что в сентябре состоится первая встреча супругов и партнеров глав западных государств, на которой будут обсуждаться существующие в мире проблемы страха и тревоги, возможности их решения и психологического восстановления.
"Наконец, психическое здоровье не имеет границ. Каждый из нас, будь то первая леди или вынужденный переселенец, в своей повседневной роли каждую минуту прокладывает путь к тому, чтобы сделать мир лучше и безопаснее для нашей Родины и народа", — заявила Елена Зеленская.
"Вместе мы обязательно добьемся того, чтобы жизнь победила. А мы все выиграли", - добавила она.
Опасность - у границ ЕС и НАТО
Елена Зеленская, обращаясь к собравшимся гостям, также сообщила, что, пока они с Владимиром Зеленским направлялись в Литву, спасатели в Украине только что закончили разбор завалов разрушенного российской артиллерией жилого дома.
По ее словам, "с этого начинается каждое утро", так как артиллерийский обстрел городов обычно ведется ночью, пока люди спят.
"А потом эта ужасная новость обновляется каждую минуту: мать и дочь, 32 и 60 лет, умерли вместе, в результате чего число погибших в районе достигло десяти. И это произошло всего в 70 километрах от границ ЕС и НАТО. Я говорю о Львове, о нашем глубоком тылу, где укрываются первые мигранты со всей страны, куда мы эвакуируем на лечение мирных жителей и солдат", - рассказала первая леди.
По словам Елены Зеленской, больно признавать, что люди здесь "в смертельной опасности, даже в больнице, пока идет реабилитация".
Сама она рассказала, что даже во время своего пребывания в Вильнюсе постоянно проверяет приложение о воздушных тревогах.
"И я знаю, что многие украинцы, которые сейчас находятся за пределами Украины из-за войны, тоже не выключают сигнал предупреждения об опасности - чтобы сохранить общее сердцебиение с родной страной", - заявила супруга президента Владимира Зеленского.
Обращаясь к гостям, Диана Науседене отметила, что с учетом российской войны и "экзистенциальных, ядерных, экологических" угроз Украинский центр в Вильнюсе является "островком силы для восстановления Украины".
"Мы убеждены, что ваши личные усилия важны для победы и гуманизма", - сказала она.
По словам Дианы Науседене, в центре, где распространяется "международная солидарность", радует и личное участие послов разных стран как в официальных мероприятиях, так и в волонтерской деятельности, вовлекающих даже членов своих семей.
"Через посольства и дипломатов мы соединяем не только представителей международного сообщества, но и культурные институты, мы подключаем к дискуссиям академические и политические сообщества, литовскую диаспору за рубежом, международные фонды и организации", - рассказала первая леди Литвы.
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