Елена Зеленская в Вильнюсе: во время войны важно сохранять веру и надежду народа

"Вместе мы обязательно добьемся того, чтобы жизнь победила. А мы все выиграли", - добавила она.

Опасность - у границ ЕС и НАТО

Елена Зеленская, обращаясь к собравшимся гостям, также сообщила, что, пока они с Владимиром Зеленским направлялись в Литву, спасатели в Украине только что закончили разбор завалов разрушенного российской артиллерией жилого дома.

По ее словам, "с этого начинается каждое утро", так как артиллерийский обстрел городов обычно ведется ночью, пока люди спят.

"А потом эта ужасная новость обновляется каждую минуту: мать и дочь, 32 и 60 лет, умерли вместе, в результате чего число погибших в районе достигло десяти. И это произошло всего в 70 километрах от границ ЕС и НАТО. Я говорю о Львове, о нашем глубоком тылу, где укрываются первые мигранты со всей страны, куда мы эвакуируем на лечение мирных жителей и солдат", - рассказала первая леди.

По словам Елены Зеленской, больно признавать, что люди здесь "в смертельной опасности, даже в больнице, пока идет реабилитация".

Сама она рассказала, что даже во время своего пребывания в Вильнюсе постоянно проверяет приложение о воздушных тревогах.

"И я знаю, что многие украинцы, которые сейчас находятся за пределами Украины из-за войны, тоже не выключают сигнал предупреждения об опасности - чтобы сохранить общее сердцебиение с родной страной", - заявила супруга президента Владимира Зеленского.

Обращаясь к гостям, Диана Науседене отметила, что с учетом российской войны и "экзистенциальных, ядерных, экологических" угроз Украинский центр в Вильнюсе является "островком силы для восстановления Украины".

"Мы убеждены, что ваши личные усилия важны для победы и гуманизма", - сказала она.

По словам Дианы Науседене, в центре, где распространяется "международная солидарность", радует и личное участие послов разных стран как в официальных мероприятиях, так и в волонтерской деятельности, вовлекающих даже членов своих семей.

"Через посольства и дипломатов мы соединяем не только представителей международного сообщества, но и культурные институты, мы подключаем к дискуссиям академические и политические сообщества, литовскую диаспору за рубежом, международные фонды и организации", - рассказала первая леди Литвы.