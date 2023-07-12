Защита с первой минуты: Мурниеце рассказала подробности новых оборонных планов НАТО

Она отметила, что аналогичный подход закреплен и в латвийской концепции национальной обороны, которая в ближайшее время будет представлена на рассмотрение правительства.

Мурниеце подчеркнула, что оборонные планы НАТО - сложный комплекс мер, и их разработчики проделали эту работу хорошо. Министр подчеркнула, что новые оборонные планы НАТО имеют важное и историческое значение для Латвии.

"Нам необходимо думать, как сделать эти планы выполнимыми. Это означает, что страны НАТО должны делегировать силы для реализации планов, чтобы обеспечить оборону территории НАТО. Делегирование сил возможно при наличии достаточного финансирования обороны", - сказала Мурниеце.

Она приветствовала тот факт, что на саммите страны НАТО согласились выделять на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Это, в свою очередь, означает, что будут выделены средства на увеличение, укрепление и развитие новых возможностей.

Латвия планирует в следующем году выделить на оборону 3% от ВВП, другие члены альянса также будут вкладывать гораздо больше средств в укрепление оборонного потенциала.