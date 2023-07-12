Что стало с собакой звезды латвийского реалити-шоу после скандала?

По данным журнала Privātā Dzīve, Майло до сих пор находится в приюте для животных Ķepu-ķepā. Его руководитель Гундега Бидере рассказывает:

"С собакой все в порядке, он до сих пор с нами. Он чувствует себя хорошо, научился вести себя вежливо, любит гулять. Он получил все необходимые прививки, чипы и внесен в реестры.

Срок карантина прошел, уже начинаем показывать его людям, которые приезжают к нам присмотреть питомца".

Она подчеркивает, что с Майло предлагают прогуляться, но все происходит без лишней шумихи. "Я бы не хотела, чтобы кто-то выбрал эту собаку только из-за шоу", - сказала Бидере.

Она также отметила, что семья Агриты не интересовалась собакой: "Честно говоря, я бы не рекомендовала им ехать сюда, чтобы навестить Майло. Просто это будет слишком большим стрессом для собаки".

Напомним, в начале лета самым громким скандалом стало решение семьи Биндре отдать собаку Майло новым владельцам для дальнейшей жизни на цепи, что показали в шоу Ģimene burkā. Собака провела на цепи неделю, за это время на шее у нее уже появились ссадины. После этого Майло оказался в приюте для животных Ķepu-ķepā.

После инцидента телеканал 360TV принял решение о прекращении сотрудничества с семьей Биндре.

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