Звезда местного шоу отдала свою собаку в деревню для жизни на цепи. Зрители не остались равнодушны

После того как участница местного шоу Ģimene burkā Агрита Биндре вместе со своей старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи, семья и создатели шоу получили шквал критики в свой адрес.
Что случилось?
Все началось с того, что семье Биндре пришлось искать новое жилье, потому что хозяин их нынешнего дома расторг договор аренды. Одной из причин якобы стал ущерб, причиненный их четвероногим питомцем Майло. Агрита решила попрощаться с Майло, заботу о котором она когда-то на себя взяла.
"Конечно, ему не будет легко, потому что он привык передвигаться по свободной территории. Думаю, что собака есть собака, со временем привыкнет, - не без слез сказала Агрита. - Очень тяжело прощаться, такое ощущение, что отрываешь что-то от сердца. Это ужасная ситуация, с ней нелегко жить, но как есть".
После этой истории в соцсетях люди стали остро критиковать как саму Агриту, так и создателей реалити-шоу.
Реакции пользователей Сети
"Итак, посмотрела "шоу".
Дорогие подписчики, если у вас есть возможность помочь этой бедной собаке, которой не повезло попасть в лапы идиотки, пожалуйста, сделайте это.
С моей стороны будет письмо в PVD и mans_tet"
Tātad noskatījos "šovu".— Kristīne Želve (@Zelve) June 1, 2023
Cienījamies sekotāji, ja jums ir kāda iespēja palīdzēt šim nabaga sunim, kuram nepaveicās nokļūt idiotes nagos, lūdzu dariet to.
No manas puses būs vēstule PVD un @mans_tet .https://t.co/rF4dbE9haE
"Только посмотрела выпуск. Ужасно. Собаку оставили перед полуразрушенным деревянным домом, все люди ушли, собаку оставили на цепи. Ни еды, ни воды, оставлены грязные пустые миски. Собака смотрит во все стороны, ищет своих"
Tikko noskatījos raidījumu, šausmīgi. Suns tika atstāts pie pussabrukušas koka mājas, visi cilvēki aizgāja, suns palika pie ķēdes. Ne ēdiens, ne ūdens, netīri, tukši trauciņi palika. Suns skatās uz visām pusēm un meklē savējos. @kepauzsirds— Tālivaldis (@latvietis07) June 1, 2023
"Шокирует не только то, что она и ее семья живут в полной безответственности, но и то, что у этого шоу есть продюсеры, люди, которые утверждают содержание для публикации, и все они считают, что это абсолютно нормально!"
Šokējoši nav tikai tas, ka viņa un viņas ģimene dzīvo pilnīgā bezatbildībā, bet tas, ka šim šovam ir producenti, cilvēki, kas apstiprina saturu publicēšanai un viņiem visiem tas liekas PILNĪGI OK!— Nadina 🇱🇻🇺🇦 (@NadinaElekse) June 1, 2023
"Если до сих пор у меня не было претензий ни к шоу, ни к Агрите, то после этой истории - земля разверзлась!!! Пропагандируется безответственность, жестокость. У меня такая ненависть к этой женщине"
Ja līdz šim man nebija nekādu pretenziju ne pret šovu, ne Agritu, tad pēc šī sižeta- zeme atveries!!! Bezatbildība, cietsirdība tiek reklamēta. Manī ir tāds naids iestājies pret šo sievieti.🤮— Inguta (@Inguta2) June 1, 2023
"Это просто ужасно читать. Животное, которое вообще не воспитывали, теперь передается как вещь дальше. Зачем вообще брать животное, если вы не готовы заботиться о нем?"
Šo lasīt ir vienkārši briesmīgi. Paņemts dzīvnieks, kas nav ticis audzināts vispār, tagad tiek kā manta nodots tālāk. Kāpēc tad vispār jāņem dzīvnieks, ja par to nav gatavi rūpēties ?— Kristiāna (@Kristiaaannaaa) June 1, 2023
Что было дальше?
Теперь создатели реалити-шоу сделали заявление.
" (...) Формат шоу - наблюдательный, отражающий повседневные будни и эмоции участников. Семья Биндре - это зеркало нашего общества, показывающее наличие проблемы. Не случайно в новостях Латвии постоянно сообщают о привязанных в лесах собаках, брошенных животных на улицах и переполненных приютах для животных. В сложившейся ситуации съемочная группа стала свидетелем общественной проблемы, с которой сталкиваются многие люди - отсутствие ответственности за своих питомцев.
Мы не остаемся равнодушными и отстаиваем эту проблему, не замалчиваем ее, а высказываемся и находим гуманные и правильные решения.
СМИ часто обязаны освещать вещи, которые могут вызвать резонанс, неприязнь и возмущение, но они также заставляют нас задуматься о том, что происходит вокруг нас, выходя из наших пузырей.
Гундега Бидере, руководитель елгавской ассоциации "Ķepa ķepā", опечалена случившимся, но признает, что вместе у нас есть возможность повысить осведомленность и способствовать правильным действиям. "Проблема в Латвии очень актуальна, и благодаря СМИ и каналу она будет освещена. Мы открыты к совместному сотрудничеству!"
Наша задача освещать эти проблемы, создавать дискуссию и понимание, как правильно поступать. Мы за то, чтобы общество знало, как действовать в такой ситуации, в которой может оказаться каждый владелец животного, когда вы вынуждены искать новый дом для своего друга семьи. Менеджер приюта для животных Ulubele Илзе Джонсоне также высказала свой комментарий по поводу увиденного. "Душераздирающий телесюжет о человеческой безответственности, эгоизме и глупости. К сожалению, это не исключительный случай. Приюты очень часто сталкиваются с таким отношением людей к животным.
Держание Майло на цепи - в Латвии нормативы 21 века, поэтому предательство собаки является законным. Однако всякий, у кого есть сердце в груди, чувствует, насколько жестоко и даже инфантильно все это со стороны взрослых, как в отношении, так и в поступке.
Ситуации в жизни бывают разные. Бывают случаи, когда, к сожалению, хозяин и его животное не могут находиться вместе, тогда следует сначала обратиться к заводчику животного, у которого был взят питомец, или в приют, из которого было взято животное. Это было бы правильно в любой ситуации!"
Согласно доступной информации, Майло сейчас находится в надежных руках общества Ķepa ķepā. Вместе будем искать собаке новый дом и любящую семью. Спасибо общественности за вовлеченность!"
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!