Звезда местного шоу отдала свою собаку в деревню для жизни на цепи. Зрители не остались равнодушны

Наша задача освещать эти проблемы, создавать дискуссию и понимание, как правильно поступать. Мы за то, чтобы общество знало, как действовать в такой ситуации, в которой может оказаться каждый владелец животного, когда вы вынуждены искать новый дом для своего друга семьи. Менеджер приюта для животных Ulubele Илзе Джонсоне также высказала свой комментарий по поводу увиденного. "Душераздирающий телесюжет о человеческой безответственности, эгоизме и глупости. К сожалению, это не исключительный случай. Приюты очень часто сталкиваются с таким отношением людей к животным.

Держание Майло на цепи - в Латвии нормативы 21 века, поэтому предательство собаки является законным. Однако всякий, у кого есть сердце в груди, чувствует, насколько жестоко и даже инфантильно все это со стороны взрослых, как в отношении, так и в поступке.

Ситуации в жизни бывают разные. Бывают случаи, когда, к сожалению, хозяин и его животное не могут находиться вместе, тогда следует сначала обратиться к заводчику животного, у которого был взят питомец, или в приют, из которого было взято животное. Это было бы правильно в любой ситуации!"

Согласно доступной информации, Майло сейчас находится в надежных руках общества Ķepa ķepā. Вместе будем искать собаке новый дом и любящую семью. Спасибо общественности за вовлеченность!"